Ciclismo, la Milano-Sanremo apre la stagione delle classiche

Partenza alle 10 da Abbiategrasso, non il capoluogo lombardo, per poi arrivare a Sanremo verso le 17 dopo 294 chilometri.

La startlist ufficiale dell’edizione 114 vede Mohoric, vincitore uscente, con il numero 1, attenzione poi a Van Aert, vincitore nel 2020 (131), Van der Poel (21), al francese Alaphilippe, allo sloveno Tadej Pogacar, per molti il favorito di quest’anno e all’olandese Jakobsen.

Quaranta gli italiani in corsa, tra loro Filippo Ganna che ha grandi ambizioni, sebbene la “classica” non sia proprio congeniale alle caratteristiche del primatista dell’ora e pistard verbanese.

Il percorso

Da Abbiategrasso la corsa tocca Pavia, Ovada e, dopo aver superato il Passo del Turchino, entra in Liguria toccando gran parte del ponente: Varazze, Savona, Albenga, Imperia e tutte le località costiere affrontando i tre famosi capi, Capo Mele, Cervo e Berta per poi attaccare la salita di Cipressa-Costarainera, l’ascesa finale del Poggio e la picchiata sull’arrivo di via Roma a Sanremo.