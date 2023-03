Roglic vince la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, Kämna ruba la maglia azzurra a Ganna

Il ciclista sloveno Primoz Roglic vince la quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Il 33enne si è aggiudicato la frazione più lunga della Corsa dei Due Mari, quella tra Greccio (Rieti) e Tortoreto (Teramo) che conta in totale 218 chilometri. Il tedesco Lennard Kämna della Bora-Hansgrohe ruba la maglia azzurra all'italiano Filippo Ganna, che aveva vinto in precedenza la tappa a cronometro. Roglic non vinceva da quasi 200 giorni, cioè dalla quarta tappa della Vuelta il 13 agosto 2022. Lo sloveno ha superato in volata il francese Julian Alaphilippe della Soudal-QuickStep e il britannico Adam Yates della Uae Team Emirates. Roglic, che sempre alla Tirreno-Adriatico aveva vinto la Trevi 2018, è ora secondo nella classifica generale a sei secondi da Kämna.

Domani sarà la volta della quinta delle sette tappe, la Morro d'Oro-Sassotetto di 168 chilometri. Dopo la vittoria Roglic ha commentato: "Il nostro piano oggi era vincere la tappa ma non ero la prima opzione. La caduta di Wout ha cambiato le carte in tavola ma sono riuscito a farcela. È bello vincere, soprattutto dopo i recenti infortuni". La neo maglia azzurra Kämna invece ha ammesso: "A essere onesto stamattina ho sottovalutato questa tappa. Non pensavo che la salita finale fosse così dura, ma già durante il primo giro ho avuto la sensazione di poter prendere la maglia a Ganna. Ho lottato tanto per ottenerla e domani farò altrettanto per difenderla anche se so che sarà molto complicato".