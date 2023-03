Cicloturismo, 33 milioni di turisti in Italia nel 2022 e 4 miliardi di fatturato

Sono stati oltre 33 milioni i turisti in bicicletta nel 2022 in Italia, fra viaggiatori in bici e persone che hanno usato la bicicletta in vacanza, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. È quanto emerge dal Rapporto "Viaggiare con la bici 2023", realizzato da Isnart per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio, promosso con Legambiente. I dati sono stati presentati oggi a Bologna al Forum del Cicloturismo, evento dedicato agli operatori e alle reti nazionali e internazionali, all'interno della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma sabato e domenica al DumBo.



Nel dettaglio, si stima che in Italia nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti "puri", ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l'Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, abbiano rappresentato oltre 9 milioni di presenze turistiche, più del doppio del 2019 (4,4 milioni di presenze), un numero capace di generare un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. Accanto a questi, vi sono quei turisti mossi da altre motivazioni che trascorrono parte della vacanza utilizzando la bicicletta.



Sempre nel 2022 si stimano siano stati quasi 24 milioni le presenze turistiche associabili a questo segmento, per una spesa sul territorio pari a quasi 3 miliardi di euro.

Il 38% delle imprese che operano esclusivamente nel segmento d'offerta legata al cicloturismo ha registrato nell'ultimo anno ricavi in crescita. Fra i tour operator italiani specializzati, il 90% prevede un incremento del proprio giro di affari. Sono gli stessi operatori che, mediamente, hanno visto crescere il proprio fatturato fino a quasi triplicarlo nell'ultimo triennio.