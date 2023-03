Cina, arrestato per spionaggio un cittadino giapponese. Tokyo ne chiede la scarcerazione

La Cina ha riferito che un cittadino giapponese di circa 50 anni è stato arrestato agli inizi di marzo in quanto "sospettato di essere impegnato in attività di spionaggio".

La notizia è stata confermata da Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri, secondo cui la condotta dell'uomo sarebbe stata "in violazione delle leggi penali e dell'anti-spionaggio della Repubblica popolare". Su lui non sono stati forniti dettagli circa l'indentità, né sul presunto crimine, né sulla data esatta dell'arresto.

Dai media nipponici è arrivata subito la smentita sul ruolo dell'uomo che sarebbe un semplice dipendente della compagnia farmaceutica giapponese Astellas Pharma.

Il Segretario di Gabinetto, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato in conferenza stampa che l'ambasciata giapponese è stata informata dell'arresto direttamente dalle autorità cinesi.

"È confermato che uno dei dipendenti della nostra azienda sia in stato di detenzione", ha riferito anche un portavoce dalla sede a Tokyo di Astellas, precisando che "ci sono molte cose che non sappiamo. Continueremo a raccogliere informazioni attraverso il ministero degli Esteri".

Matsuno ha anche affermato che il governo nipponico ha chiesto che le autorità cinesi consentano all'uomo di potersi mettere in contatto con i funzionari del consolato del suo Paese e di rilasciarlo quanto prima.

Dopo l'introduzione, nel 2014, della legge sul controspionaggio, la Cina ha rafforzato i controlli su organizzazioni e individui stranieri in nome della protezione della sicurezza nazionale.

Non è la prima volta che un cittadino giapponese viene arrestato a Pechino con l'accusa di spionaggio. Secondo quanto riportato dalle agenzie, sarebbero almeno 16 i cittadini giapponesi ad essere stati detenuti per presunto coinvolgimento inattività di spionaggio negli ultimi 8 anni. Quasi tutti erano nel Paese per attività commerciali o per studio, come il caso di un professore rimasto in carcere per un mese nell'ottobre del 2019.