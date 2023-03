Inversione di tendenza a Pechino, per la prima volta dal 2003 la popolazione è in calo

La popolazione di Pechino è diminuita per la prima volta in quasi due decenni. Nel 2022 ci sono state più morti che nascite nella capitale cinese, che ospita oltre 21 milioni di persone, con una crescita demografica naturale di meno 0,05 per 1.000 persone.

È la prima volta che la popolazione torna indietro dal 2003. Il rapporto delle autorità di Pechino afferma che il tasso di mortalità della città è salito a 5,72 morti ogni 1.000 persone, mentre il tasso di natalità è sceso a 5,67 nascite ogni 1.000 persone.

I demografi hanno affermato che il passaggio in territorio negativo è in linea con le tendenze nazionali, con i fattori economici e sociali alla base del calo del tasso di natalità in Cina.