Cinema d'animazione: Roberto Saviano a tutto campo, debutto alla regia

Roberto Saviano, esordisce alla regia con “Sono ancora vivo”. Il suo annuncio in esclusiva sulla rivista specializzata Variety. Un film d'animazione tratto dall'omonima graphic novel a firma di Saviano e in collaborazione con il fumettista israeliano Asaf Hanuka, disegnatore che ha lavorato a 'Valzer con Bashir'. Roberto Saviano racconta che "Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un'organizzazione criminale, un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la camorra ha ucciso 4000 persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con cui ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto".

'Sono ancora vivo' è una coproduzione internazionale MAD Entertainment e Lucky Red (Italia), GapBusters (Belgio) e SIPUR (Israele). Il film è scritto dallo scrittore con Alessandro Rak, Filippo Bologna, Stefano Piedimonte. Il progetto è uno dei nove candidati all'Eurimages Co-Production Development Award e verrà presentato a Bordeaux durante il prossimo Cartoon Movie che si terrà dal 7 al 9 marzo. Il produttore di Lucky Red Andrea Occhipinti, parla con entusiasmo del progetto: "Siamo entusiasti di poter lavorare insieme al talentuoso team di Mad Entertainment in questo film di animazione dove Roberto Saviano racconta per la prima volta la sua vita. Lui è letteralmente un eroe dei nostri tempi e la sua è una vicenda incredibile". Joseph Rouschop produttore di GapBusters sottolinea "Siamo fortunati a condividere con Roberto Saviano la sfida di portare sullo schermo la sua incredibile vita, quella di uno dei più grandi scrittori contemporanei e di un eroe del nostro tempo", ha detto . Per Emilio Schenker, CEO di SIPUR "è un onore lavorare con uno scrittore così importante come Roberto per realizzare il suo primo lungometraggio d'animazione come regista, e vedere le illustrazioni di Asaf prendere vita per la prima volta. Questa è la prima incursione della SIPUR nel campo dell'animazione e, se c'è un progetto per cui vale la pena di buttarsi in nuove acque, è proprio questo". La graphic novel, 'Sono ancora vivo' è edita in Italia da BAO Publishing e da Boom! Studios e Simon & Schuster negli USA.