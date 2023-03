Dopo la linea dura del Cio, il Cremlino: "Difenderemo gli interessi degli atleti russi in ogni modo"

Le sanzioni della comunità internazionale, il tentativo di fiaccare l'aggressività di Mosca dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La guerra combattuta sul campo, e la risposta ferma - messa in campo a più livelli - alla violenza, alla volontà di prevaricazione di Vladmir Putin. Anche sul terreno sportivo come è avvenuto con l'esclusione dalle competizione degli atleti russi e bielorussi. Dopo il responso del Cio, relativo alle condizioni per la riammissione degli sportivi , arriva la replica di Mosca.

Il Cremlino ha sottolineato infatti che "difendera' gli interessi" degli atleti russi "in ogni modo possibile"; una presa di posizione che arriva appunto all'indomani della raccomandazione del Cio di reintegrarli nelle competizioni internazionali sotto una bandiera neutrale, individualmente e a condizione che non sostengano il conflitto in Ucraina.