Claudio Santamaria: tutti abbiamo detto “Sono stufo di sentirmi così piccolo”, come Super Mario

Qualche volta nella vita "ognuno di noi si è sentito 'piccolo' come Super Mario, quando abbiamo incontrato qualcuno che ci ha fatto sentire inadeguati. Io ho sempre trovato in me il coraggio e la forza di affrontare il vuoto che sentivo in quei momenti, la forza di colmare il mio sogno e perseguire un obiettivo. Lo fa anche il personaggio che offre uno stimolo, e così parla sia a noi adulti, che ai bambini" . Lo ha detto Claudio Santamaria all'Ansa, parlando del piccolo grande personaggio a cui da la voce, protagonista di un videogioco ma ora anche di un film: Super Mario Bros.

L'attore romano, infatti è la voce italiana (nell'originale è Chris Pratt) dell'idraulico icona dei videogiochi in “Super Mario Bros -Il film” diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, realizzato dalla Illumination (Cattivissimo ma, I minions) e in arrivo dal 5 aprile con Universal, che coproduce con Nintendo.

Dopo “Batman” (in versione live action, animata via Lego Movie, videogioco e podcast) e “Il mostro dei mari”, Santamaria torna a doppiare un personaggio fantasy: "La bellezza del doppiaggio è che vai al lavoro senza passare al trucco. Poi questi personaggi sono maschere che ti permettono di giocare ancora di più. Anche se tecnicamente è molto difficile, perché devi sottostare ai tempi e ai respiri che ha fatto un altro attore. Devi trovare dentro di te quell'impulso", ha detto l'attore sempre all'Ansa.

Oltre che a Bruce Wayne, Santamaria aveva già dato vita al protagonista di “Lo chiamavano Jeeg RobotW”, in veste d’attore, film valso anche David di Donatello. E la fascinazione per personaggi di videogiochi e fumetti non sorprende i fan dell’attore.

"Super Mario Bros - il Film" arriva dopo 30 anni dalla trasposizione live action con Bob Hoskins, lavoro che non conquistò nè la critica nè il pubblico.

Il personaggio con baffoni e tutina blu è stato creato da Shigeru Miyamoto, per l'arcade Donkey Kong, ed è diventato un fenomeno universale con la serie di videogiochi che ha venduto oltre 396 milioni di copie, e l'intero franchise ha superato i 776 milioni in tutto il mondo.

Nel film in arrivo nelle sale, il protagonista, separato dal fratello Luigi, dovrà affrontare come sempre innumerevoli prove e si farò portatore di temi universali, come la crescita, il superamento delle avversità, il perseguimento di obiettivi.