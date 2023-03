Colpo di coda dell'inverno: in settimana torna il freddo, neve anche a bassa quota

Il tempo migliora nel fine settimana ma c'è il rischio di un cosiddetto 'colpo di coda' dell'inverno che ormai, sulla carta, è agli sgoccioli. "L'alta pressione in espansione da ovest - spiega il Centro Meteo Italiano - porta un miglioramento sull'Italia ma nei prossimi giorni, attenzione a un possibile affondo freddo. Alcuni modelli mostrano infatti l'arrivo di aria più fredda intorno alla metà della settimana con maltempo ma anche calo delle temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse".



La tempesta ha portato, nelle ultime 24 ore, raffiche oltre i 100 km/h e mareggiate estese sulle coste occidentali. Ancora non è finita e continua ad imperversare al Nord-Ovest e sul Basso Tirreno: al Sud è protagonista il vento di Maestrale, al Nord il vento di Foehn che scende fino alla Pianura Padana, scaldandola in modo anomalo. Prudenza dunque nelle prossime ore, poi gradualmente il sereno tornerà ovunque ed sabato sarà gradevole, prima del ritorno del freddo.