Commissione Covid del Parlamento europeo: il lockdown la misura più efficiente per fermare il virus

"La rapida introduzione di un lockdown è stata la misura più efficiente per fermare la diffusione del virus in una fase iniziale in cui non esistevano protocolli medici ben sviluppati". Così un rapporto della commissione Covid del Parlamento europeo stilato dopo la missione degli eurodeputati in Lombardia e Veneto che ha visto anche incontri con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

"La regione Veneto e la regione Lombardia in Italia - si legge - sono state le prime in Europa a essere gravemente colpite dalla pandemia di Covid-19. L'esperienza di quelle regioni è stata un utile esempio per il resto d'Europa su come gestire meglio la pandemia. Sulla base dell'esperienza di quelle regioni italiane si possono trarre diversi importanti insegnamenti".

Il rapporto inoltre sottolinea come "il confronto tra il modello veneto basato su i medici di base e quello bergamasco, basato invece su prestazione ospedaliera" ha dimostrato che il primo "svolge un ruolo primario e fondamentale nella gestione di una pandemia in quanto garantisce un accesso urgente all'assistenza ma evita la saturazione degli ospedali".