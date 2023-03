Confindustria: "Fu chiesto a Fontana di non istituire zone rosse". Lui nega

Continuano a emergere nuove carte dall'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa in Valseriana e sulla non attuazione del piano pandemico nelle prime settimane dell'epidemia da Covid-19. Tra queste quelle del presidente della Lombardia Attilio Fontana, datata 29 maggio, e quella dell'ex presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, cinque giorni dopo. "Mi sono stupito che dopo l'arrivo dei soldati e Carabinieri non si è più fatta la zona rossa - aveva detto Fontana - il blocco di Codogno aveva funzionato, noi credevamo nella realizzazione della zona rossa", tanto che era stata proposta al Cts era stata formulata il 3 marzo. Anzi: già dal 21-22 febbraio, in base alle notizie provenienti dalla Cina, era "dell'idea" che bisognasse chiudere "l'intera regione". Il governatore ha inoltre assicurato di “non avere ricevuto pressioni” rispetto alla zona rossa, e di non avere “mai parlato con nessun rappresentante di Confindustria”. Ai magistrati Bonometti ha però riferito il contrario: “Sì glielo ho chiesto”, aveva risposto agli inquirenti che gli chiedevano se avesse avanzato a Fontana la richiesta “di farsi parte attiva a non far istituire zone rosse ma solo di limitare le chiusure alle attività non essenziali. Regione Lombardia era d'accordo con noi. Se ne è parlato dopo il caso di Codogno”. E ha chiarito: "La mia posizione è stata quella che la zona rossa nella bergamasca non risolveva il problema, perché a mio parere andava chiusa l'intera Lombardia. Ero contrario all'istituzione della zona rossa nella bergamasca. Ho detto di salvaguardare le filiere per le aziende essenziali ho sempre cercato di salvaguardare le aziende lombarde".

STEFANO CAROFEI / IMAGOECONOMICA Luciana Lamorgese e Giuseppe Conte ai tempi del governo giallorosso

Luciana Lamorgese ai pm: "Mandai i militari in Valseriana ma Conte non era informato" Una di queste è il verbale della deposizione dell'allora ministra sentita dai magistrati il 12 giugno 2020. Quando si parlò della situazione di Alzano e Nembro, ha spiegato il 12 giugno 2020 ai pm l'allora ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, "con il ministro Speranza e mi pare anche con il presidente Conte si cominciò a pensare all'ipotesi di istituire una zona rossa". E quindi chiamò "il capo della Polizia per rappresentare questa eventualità, affinché si evitassero i ritardi che hanno connotato il caso di Lodi", dove il coordinamento per la chiusura di quell'area "richiese 24-30 ore". Il "Capo della Polizia programmò dunque un sopralluogo organizzativo. Il "contingente" arrivò in Val Seriana la sera del 6 marzo. L'8 marzo, poi, Conte, ha proseguito Lamorgese, "ha emanato il noto Dpcm", dove non era prevista la zona rossa a Alzano e Nembro, ma "disposizioni contenitive dell'intera regione" e "a quel punto abbiamo ritirato gli uomini: quelli che provenivano dalla Lombardia sono rimasti in Lombardia, mentre gli altri sono rientrati". Lamorgese ha anche spiegato che "un presidente di Regione, ove avesse voluto 'cinturare' un Comune, avrebbe potuto individuare l'obiettivo del territorio da contenere in base ai dati epidemoilogici, ma le questioni tecniche concernenti il controllo di quelle aree" erano "di competenza delle Forze di Polizia". Nei casi di Alzano e Nembro, ha concluso, "sarebbe stato sicuramente necessario un intervento di uomini e mezzi da parte dello Stato". Anche il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nella sua deposizione è tornato alla giornata del 6 marzo, quando si tenne anche una riunione tra Comitato tecnico-scientifico e presidenza del Consiglio: “Mi sembrava che Conte non fosse convinto e avesse bisogno di un forte supporto per convincersi della opportunità di istituire la zona rossa. Io uscii da quella riunione con l'idea che ci fosse indecisione. La mia fissazione restava la necessità di una zona rossa a Nembro e Alzano”. Il Cts, in ogni caso, era al corrente del focolaio bergamasco già da alcuni giorni: "Credo che l'1 o il 2 marzo 2020 il dottor Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità, ndr), unitamente al professor Brusaferro (portavoce del Cts, ndr), già avevano anticipato la situazione epidemiologica di Alzano Lombardo e Nembro, a margine delle riunioni di quei giorni. Locatelli evidenziava in particolare l'esigenza di attenzionare la zona di Bergamo per il numero dei casi significativo che si stava registrando nei comuni vicini", si legge nel verbale della deposizione dell'allora segretario generale del ministero della Salute Giuseppe Ruocco.

Claudio Furlan / LaPresse Il Pio Albergo Trivulzio ad aprile 2020