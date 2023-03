Malagò: "Il Cio conferma la linea su atleti russi senza bandiera. E Bach sarà in Italia ad aprile"

Quanto a “Sport e Salute”, rispondendo a chi chiedeva che aspettative avesse sul futuro della governance della società statale, oggi guidata da Vito Cozzoli, Malagò ha evidenziato: "Non ho nessun candidato, sarebbe bruciato automaticamente. Forse però siamo tra gli spettatori più interessati. Per noi non è un problema di nomi ma di perimetro, impegni e linee di indirizzo di quelle che sono le indicazioni su chi e cosa si deve fare. Una volta che questo elemento è chiaro - ha proseguito - per noi va bene tutto. Bisogna essere molto puntuali e precisi sulla cornice".

Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato infine l'ok alla candidatura dell'Italia agli Youth Olympic Games (YOG) invernali del 2028. "A Losanna - ha spiegato Malagò - per la precisione mercoledì mattina, avremo un incontro durante l'executive board del Cio dove andremo a raccontare il work-in-progress di Milano-Cortina. Con l'occasione ufficializzeremo che il Coni ha dato via libera per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali giovanili del 2028. La candidatura sarà quindi Lombardia e Trentino, sarà un discorso di regioni e non servirà costruire nulla in linea con di Lillehammer e Corea, sarà sfruttata la legacy dei Giochi di due anni prima a Milano-Cortina. "Unica eccezione - ha chiarito quindi Malagò - riguarderà la pista per il pattinaggio di velocità a Baselga di Piné, che per l'Olimpiade giovanile può restare a cielo aperto diversamente da quanto previsto per i Giochi Olimpici".