Oggi il governo darà il via al ponte sullo Stretto di Messina e alla riforma fiscale

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà oggi pomeriggio due temi destinati a fare discutere molto. Uno è il ponte sullo Stretto di Messina, di cui la politica, tra strappi in avanti e marce indietro, discute da ben settanta anni. Il decreto atteso per stasera dovrebbe definire assetto societario e organi di governo di Stretto di Messina Spa, società liquidata dal governo Conte II e riattivata dall'esecutivo in carica. Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva indicato i tempi: "Obiettivo è partire con i lavori entro due anni - aveva spiegato - e se si parte entro due anni entro 5-6 anni ci sarà".

Riguardo la riforma fiscale, il Consiglio dovrebbe licenziare una disegno di legge delega, i cardini del quale sono stati anticipati ieri dalla presidente Giorgia Meloni nel corso del question time alla Camera: "Riduzione della pressione fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese di questa nazione, un nuovo rapporto tra lo Stato e il contribuente, che non sia più un rapporto vessatorio, ma un rapporto paritetico e collaborativo e una reale lotta all'evasione fiscale. Noi siamo convinti che una fiscalità più equa e una semplificazione del sistema tributario possano, allo stesso tempo, alleggerire i carichi che gravano sui contribuenti e fare da volano al rilancio dell'economia, rendendo più competitive le imprese italiane e più attrattivo il nostro sistema per gli investitori esteri".