Continua il rimbalzo delle borse. A Piazza Affari salgono le banche e gli energetici

Apertura positiva oggi per le borse europee. Nei primi scambi l'indice Ftse Mib segna +1,65 per cento. Nel resto d'Europa Londra +1,3%, Francoforte +1,2%, Parigi +1,1%.

Ieri dopo la decisione della Bce di aumantare i tassi di 50 punti base le borse hanno chiuso in rialzo: quella Milano è salita dell'1,38%. Una tendenza a cui ieri hanno contribuito due interventi a supporto di banche in difficoltà: quello della banca centrale svizzera a sostegno di Credit Suisse. E quello di un gruppo di grandi banche americane per salvare First Republic Bank, tramiete depositi per 30 miliardi di dollari nell'istituo per stabilizzarlo.

Tra gli altri effetti del rialzo dei tassi c'è il rafforzamento dell'euro. Oggi un euro vale 1,066 dollari, +0,50% rispetto a ieri.

Nei giorni scorsi i prezzi dei beni energetici erano scesi molto per i timori sulla stabilità finanziaria. Si sono ripresi. Il petrolio Brent è scambiato a 75 dollari al barile, ieri era stato toccato un minimo di 71,9 dollari. Il gas ad Amsterdam è scambiato a 44,9 euro al megawattora, +1,4% rispetto alla chiusura di ieri.

A Piazza Affari l'indice Ftse All Share Banks sale del 2,18%. Quello settore energetico è in rialzo del 3,3%. Tra gli altri comparti principali: utilities +1,67%, industriali +1,21%, tecnologia +1,68%.

Tra i singoli titoli, maggiori rialzi per tre titoli energetici: Saipem +4,30%, Eni +3,75%, Tenaris +3,45%. Seguono Unicredit +2,56%, Enel, +2,36% (ieri la presentazione dei conti) e altri tre bancari: Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Positiva anche A2A, +1,67%, il giorno dopo la pubblicazione del bilancio 2022. Tre i titoli negativi del Ftse Mib: Campari -0,69%, Leonardo e Diasorin, -0,1%.

Fuori dal paniere principale, continua la corsa Webuild: oggi +7%, ieri +12%, a seguito della presentazione dei conti e del nuovo piano industriale al 2025.