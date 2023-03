Coppa del mondo di sci, Odermatt guida la classifica a Kranjska Gora, in diretta la seconda manche

Marco Odermatt è il più veloce al termine della prima manche dello Slalom gigante di Kranjska Gora. Con il tempo di 1'12"16 lo svizzero precede di 28 centesimi il francese Alexis Pinturault e di 47 il norvegese Henrik Kristoffersen. Bene gli Azzurri col sesto crono per Filippo Della Vite, a 1"11 da Odermatt, settimo Luca De Aliprandini (1'13"82). Tra gli altri italiani in gara, Hannes Zingerle è 13esimo, Tobias Kastlunger 25esimo, Alex Hofer 33esimo, Alex Vinatzer ha chiuso 35esimo.

Out Giovanni Borsotti e Simon Maurberger. La gara è decisiva per la Coppa di specialità, perché se Odermatt chiuderà la giornata con più di 100 punti di vantaggio rispetto a Kristoffersen si sarà aggiudicato aritmeticamente anche questo globo di cristallo dopo quelli già in bacheca del superG e della generale. Seconda manche al via alle 12.30.