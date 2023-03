Coppa del mondo di sci, oggi le ultime gare a Soldeu, segui in diretta il gigante femminile

Sulle nevi di Andorra, con il gigante femminile, comincia l'epilogo della stagione di coppa del Mondo di sci. Parte per prima la statunitense Mikaela Shiffrin che guida la graduatoria della specialità con 700 punti. Bassino scende per terza, Brignone per sesta.

Questa la lista di partenza del gigante di oggi:

1 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

3 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

5 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

9 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

10 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

11 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

12 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

13 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

14 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

16 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

18 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

19 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

20 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

21 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

22 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

23 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

24 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

26 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

27 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

28 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol