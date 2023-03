Coppa del Mondo, al via la 1a manche dello slalom femminile. Niente di nuovo: Shiffrin favoritissima

Solito copione rispetto ai pronostici: la strafavorità è sempre Mikaela Shiffrin. Al via lo slalom delle finali della Coppa del Mondo a Soldeu, in Andorra. Per la fuoriclasse statunitense ghiotta opportunità per concludere in bellezza in questa specialità in cui non ha avuto contendenti (diretta su Raisport, in streaming su Rainews.it e RaiPlay).

Partito il primo “atto”; la seconda scatterà alle 13.30.

Le rivali di Shiffrin devono provare a realizzare ancora una volta un'impresa per impensierire la campionessa nordamericana. Ci proveranno la svizzera Wendy Holdener, la slovacca Petra Vlhova - annata out per lei - la tedesca Lena Duerr e le svedesi Anna Swenn Larsson e Hanna Aronsson Elfman.