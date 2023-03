Coppa del Mondo: Odermatt conquista il gigante di Kranjska Gora, l'azzurro De Aliprandini è decimo

In bacheca già la coppa generale e quella di Super G; ora è vicino a mettere le mani anche sulla coppa di gigante. Lo svizzero Marco Odermatt in 2.16.65 ha vinto il primo slalom di Coppa del Mondo di Kranjska Gora. Secondo il francese Alexis Pinturault in 2.16.88, sul gradino più basso del podio il norvegese Henrik Henrik Henrik Kristoffersen in 2.17.02. Miglior azzurro - con una seconda manche perfetta come non gli accadeva da tempo - e' stato il trentino Luca de Aliprandini, decimo in 2.18.79.

Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images Luca De Aliprandini, 2023

Per l'Italia ci sono poi il sempre regolare giovane lombardo Filippo Della Vite 14/o in 2.19.17, Hannes Zingerle 18/o in 2.19.71 con il pettorale 45 e Giovanni Borsotti 25/o in 2.20.51. Domani a Kranjska Gora ancora un gigante, il penultimo della stagione.

Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images Filippo Della Vite, 2023