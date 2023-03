Coppa Italia di Serie C: la Juventus NG duella con il Vicenza nella finale di andata

Si giocherà nella cornice magica dell'Allianz Stadium, casa dei “fratelli maggiori” della Juventus e per la prima volta, in una finale di Coppa Italia di Serie C, si farà ricorso al Var. La Juventus Next Gen, dopo aver battuto il Foggia ai rigori, si appresta a giocare la sua seconda finale di Coppa Italia di categoria negli ultimi tre anni.

A sfidare i bianconeri, il Vicenza, che in semifinale si è affermato sulla Virtus Entella. Il direttore di gara dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, assistenti Belsanti e Ricciardi. Stasera, calcio di inizio alle 20.30, l'andata; il ritorno è previsto in Veneto l'11 aprile.

Diretta tv su Raisport, in streaming su Rainews.it e Rai Play.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Sersanti, Iocolano, Besaggio, Iling; Iocolano, Soulé, Pecorino. All. Brambilla;

VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Cappelletti, Sandon; Valietti, Ronaldo, Zonda, Greco; Della Morte, Ferrari, Stoppa. All. Modesto.