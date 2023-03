Corea del Sud, arriva il piano per risarcire le vittime dei lavori forzati in Giappone

Il piano riflette la determinazione del presidente conservatore Yoon Suk Yeol a ricucire i legami logori con Tokyo e consolidare una cooperazione di sicurezza trilaterale con Washington per far fronte meglio alle minacce nucleari della Corea del Nord. Il provvedimento ha scatenato una reazione immediata da parte degli ex lavoratori forzati e dei loro sostenitori, che chiedono un risarcimento diretto alle aziende giapponesi.

La Corea del Sud ha annunciato un controverso piano per risarcire i cittadini coreani vittime del lavoro forzato giapponese in tempo di guerra, ma senza un coinvolgimento diretto del Giappone.

E lo ha fatto nella sala dedicata a Ryu Gwan-su , considerata un eroina nazionale coreana, che morì all'età di 17 anni in prigione per la sua lotta anti-coloniale.

Il nuovo assetto geopolitico dell'area - con la Corea del Nord che ha intensificato i test missilistici e la presenza militare di Pechino nel mar Cinese meridionale e intorno a Taiwan - ha certamente influito sulla spinta di Seul alla distensione delle relazioni internazionali con Tokyo con cui rimane aperta anche una disputa “territoriale” sulle “Rocce di Liancourt” (Dokdo in coreano, Tokushima in giapponese) che de facto dal 1953 sono sotto l'amministrazione coreana.

Ha detto che la Corea del Sud e il Giappone si trovano in una "nuova finestra di opportunità" per superare i loro conflitti passati e costruire relazioni orientate al futuro , rimarcando la necessità di chiudere un lungo contenzioso che frena la piena collaborazione tra i due principali alleati Usa in Estremo Oriente, nel mezzo della minaccia nordcoreana e della postura assertiva della Cina.

La posizione di Tokyo

Il Giappone ha accolto positivamente il piano sudcoreano per risarcire le vittime dei lavori forzati durante il militarismo nipponico della penisola coreana, giudicandolo utile a ristabilire legami "sani" dopo anni di tensioni.

"Il governo di Tokyo valuta le misure annunciate dal governo sudcoreano come uno sforzo per ripristinare sani legami Giappone-Corea del Sud dopo che si sono trovati in una situazione molto grave a causa della sentenza del 2018", ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi, facendo riferimento alla Corte suprema di Seul che ordinò ad alcune aziende giapponesi di pagare indennizzi per il lavoro forzato. Il Giappone reagì imponendo controlli sulle esportazioni di sostanze chimiche vitali per l'industria dei semiconduttori della Corea del Sud nel 2019, con l'inevitabile deterioramento della fiducia bilaterale.

Finora il Giappone ha sempre liquidato la questione dei lavori forzati facendo riferimento al trattato del 1965, che permise ai due Paesi di ristabilire i rapporti diplomatici con fondi riparatori per circa 800 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni, considerandolo come risolutivo di ogni rivendicazione relativa al periodo coloniale e militarista. Questa volta, invece, anche il Sol Levante avverte il peso del mutato assetto geopolitico nell'area tanto che i media giapponesi hanno già anticipato che le aziende nipponiche potrebbero fornire volontariamente donazioni, mentre Tokyo potrebbe esprimere rimorso per il lavoro forzato, come fatto in passato.

Secondo i dati forniti da Seul, circa 780.000 coreani sono stati costretti ai lavori forzati dal Giappone durante i 35 anni di occupazione, senza contare le donne costrette alla schiavitù sessuale dalle truppe giapponesi.

Questa questione resta aperta. Le parti raggiunsero un accordo nel 2015 per risolvere "finalmente e irreversibilmente" quel problema, con le scuse giapponesi e la formazione di un fondo di 1 miliardo di yen per i sopravvissuti. In seguito la Corea del Sud si ritirò dall'intesa, annullandola, adducendo la mancanza del consenso delle vittime. La decisione diede il via a un'aspra disputa diplomatica che si è estesa a incidere sui legami commerciali e di sicurezza.