Il corto di Alice Rohrwacher e il look creato da Aldo Signoretti in corsa per gli Oscar 2023

Intervistata non appena ricevuta la notizia, la regista ha dedicato questa nomination a tutte “ le bambine cattive che cambiano il mondo ” e a tutte le donne della sua vita : la madre, la sorella Alba, l'amica Valeria Bruni Tedeschi (nel cast insieme ad Alba) e all'amata scrittrice e poetessa Elsa Morante (il film è ispirato proprio a una sua lettera d'auguri natalizia indirizzata al saggista, giornalista e critico cinematografico Goffredo Fofi e che aveva come tema le sorti di una zuppa inglese sulla tavola delle povere orfanelle e delle religiose).

Certo: in molti speravano di vedere “La nostalgia” di Mario Martone tra i cinque aspiranti al titolo di miglior film straniero , ma la possibilità di applaudire a rappresentanti italiani della Settima Arte non è sfumata.

Gli italiani candidati all'Oscar 2023 sono due : la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher con il corto "Le pupille" e Aldo Signoretti nella categoria “Miglior trucco e acconciatura” . Al Dolby Theatre di Los Angeles però, il Bel Paese il 12 marzo sarà rappresentanto anche attraverso altri due lavori: l'attore Lorenzo Zurzolo è tra i protagonisti del film “EO”, una co-produzione polacco-italiana candidata nella cinquina dei “Migliori film stranieri” e un episodio del film “Tell It Like a Woman”, che vede candidata la canzone “Applause” , è girato da Maria Sole Tognazzi, interpretato da Margherita Buy e prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi.

“Elvis” uscito a giugno nei cinema, non è ancora disponibile in streaming e deve concorrere con: “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “The Batman”, “The Whale”.

Lorenzo Zurzolo nel cast del film polacco EO

Per quello che riguarda il film con Lorenzo Zurzolo, “EO” di Jerzy Skolimowski, questo è una rivisitazione del classico del regista e sceneggiatore francese Robert Bresson, “Au hasard Balthazar”, che inquadra le relazioni sociali nel mondo moderno.

Il film, che è stato girato anche in Italia e parzialmente anche in lingua italiana, ha già vinto il Premio della Giuria al festival di Cannes 2022, ottenuto due candidature e vinto un premio agli European Film Awards, una candidatura al premio César, oltre ad essere stato premiato al National Board e aver vinto 2 NSFC Awards.

In Italia “Eo” ha incassato 10 mila e 300 euro nel primo weekend di programmazione e 125 mila euro nelle prime 10 settimane .

EO, ("ih-oh") è il nome di un asino che fa coppia con l'acrobata Kasandra in un circo polacco che viene poi smantellato. Il film è una storia on the road per l'Europa, una favola surreale che racconta le tante sfaccettature dell'essere umano. Il 12 marzo dovrà vedersela con “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, “Argentina, 1985”, “Close” e “The Quiet Girl”.