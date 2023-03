Ecco come è nata l'inchiesta sul Covid nel Bergamasco: i principali filoni dell'indagine

L'inchiesta sul Covid nella Bergamasca, avviata dalla Procura nell'aprile 2020, è nata in seguito alle presunte anomalie nella gestione dei pazienti all'ospedale di Alzano Lombardo, dopo la scoperta dei primi casi positivi al Coronavirus. Tra i filoni principali dell'indagine, la mancata "zona rossa" in Val Seriana e l'assenza di un piano pandemico aggiornato sul rischio pandemia evidenziato dall'Oms.

Coordinata dal procuratore aggiunto Cristina Rota, affiancata da altri due giovani pm, Silvia Marchina e Paolo Mandurino, e sotto la supervisione del Procuratore Antonio Chiappani, le indagini sono state portate avanti per via dei dati delle vittime che si moltiplicavano di giorno in giorno.

Nel marzo di tre anni fa, solo come esempio, a Bergamo e provincia i morti registrati erano stati quasi 5.200 in più della media mensile degli anni precedenti che si aggirava attorno agli 800 casi.