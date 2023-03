Dopo la Cgil, Cosmoprof: la premier Meloni alla fiera di trucchi e cosmetici di Bologna

Dopo il congresso Cgil a Rimini, Giorgia Meloni si sposta a Bologna per il Cosmoprof, il salone internazionale della cosmetica. La premier, già presente in altre edizioni, ha voluto fare tappa nel capoluogo emiliano per visitare la manifestazione e fermarsi nello stand dell'amico Renato Ancorotti, senatore di Fratelli d'Italia ed ex numero uno di Cosmetica Italia.

“Non è la prima volta che vengo a Cosmoprof. Per me è un appuntamento di riferimento durante l'anno, non solo perché cerco di trovare soluzioni che mi diano una sistemata” ha scherzato al suo arrivo nello stand, accompagnata dal presidente della Fiera, Gianpiero Calzolari. Poco prima era arrivata anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e poco dopo ha raggiunto la premier anche il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami.

“Noi non focalizziamo a sufficienza l'importanza del settore. Anni fa, quando ho cominciato a frequentare questo evento, ho scoperto una cosa che per prima non sapevo: un'ottima percentuale dei cosmetici che vengono venduti in Europa sono prodotti da noi. Sono prodotti italiani anche quando li compriamo con un marchio straniero” ricorda Meloni. “E siccome questo elemento fa un pezzo della nostra ricchezza e dell'eccellenza italiana, credo che sia importante riuscire a partecipare a questo evento per accendere i riflettori su uno dei tanti settori che fanno l'eccellenza italiana, magari meno noto di altri” conclude la premier, prima di concedersi una pausa dagli impegni politici per provare trucchi e cosmetici.