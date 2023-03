Cospito fa ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Fonte Ue: garantire standard detenzione

Alfredo Cospito ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu).

Nel ricorso Cospito afferma che è stato violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in base alla legge italiana. L'anarchico chiama in causa la sentenza 38184/22 della Corte di Cassazione. Secondo i suoi legali la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato da parte degli Ermellini non era prevedibile alla luce della giurisprudenza nazionale esistente al momento dei fatti.

Una fonte Ue ha commentato la situazione del caso Cospito e del 41 bis: "Le questioni relative al trattenimento sono principalmente di competenza degli Stati membri", ma secondo le raccomandazioni presentate dal Commissario Reynders ai ministri della Giustizia durante il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 dicembre 2022, queste "(le raccomandazioni) stabiliscono misure standard minime, alcune delle quali sono già presentate in diversi strumenti, come l'utilizzo della custodia cautelare come misura di ultima istanza e l'introduzione di revisioni periodiche ove giustificato; stabilire standard minimi per le dimensioni delle celle, il tempo all'aperto e le condizioni nutrizionali e sanitarie, nonché iniziative in ottica di reinserimento e riabilitazione sociale".

Gli Stati membri sono stati esortati ad adottare le misure necessarie a livello nazionale per allineare le pratiche alle raccomandazioni.

Per ora la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha unicamente registrato il ricorso. Il prossimo passo di Strasburgo sarà quello di valutare che non ci siano ragioni palesi per rigettare il fascicolo. Se da questo esame preliminare non dovessero emergere problemi, e quindi il ricorso sarà ritenuto almeno in via preliminare ammissibile, la Cedu lo comunicherà al governo. Questo atto aprirà una prima fase in cui le parti potranno trovare un accordo. Se questo non dovesse succedere si entrerà in quella che è fase del contenzioso in cui le parti saranno chiamate a fornire informazioni sulla ricevibilità e il merito del ricorso, e il ricorrente potrà inoltre specificare se chiede un risarcimento e quantificarlo.