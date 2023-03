Covid, Zangrillo: "Da sei mesi in ospedale senza mascherina"

"Da sei mesi non indosso la mascherina, neppure in ospedale. Qualcuno mi guarda male, non mi importa. Nel complesso oggi la mascherina è inutile come tante cose probabilmente inutili — ad esempio l'eccesso di tamponi — fatti in questi anni di delirio". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Alberto Zangrillo direttore della Anestesia-rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, già coordinatore della seconda sezione del Consiglio superiore di Sanità.

"Durante le ondate di Covid sono venuti a mancare i punti di riferimento, la gente era spaventata e non trovava chi potesse prestare ascolto alle sue ansie. Ho passato mesi a rincuorare e informare. Abbiamo peccato dal punto di vista etico e morale. È venuto meno il prendersi carico del paziente che dovrebbe restare al centro della nostra professione, in qualsiasi circostanza".

Quanto all'inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione delle fasi iniziali della pandemia, "si poteva fare meglio. Se non è stato fatto però nessuno ha colpe". "Farei esattamente tutto da capo. Quando affermai nel maggio del 2021 che la malattia era clinicamente inesistente dicevo il vero. In quella fase lo era. Di solito i medici si riferiscono a ciò che osservano sul campo. Io sul campo osservavo che la malattia non era grave come nei mesi precedenti. Quando c'erano motivi di allarme sono stato però fra i primi a prendere iniziative" aggiunge. Come quando "Mi recai a Lodi a fine febbraio del 2020 a prendere quattro pazienti per portarli a Milano. Pochi giorni dopo è partita l’emergenza".