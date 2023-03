Lorini: “Ricordo i miei pazienti, li abbiamo curati, coccolati e confortati, nel momento più duro"

"Nella vita di tutti noi il Covid segna uno spartiacque, c’è un prima e un dopo, per tutti, non solo per noi medici”. Ad affermarlo è Luca Lorini, direttore del Dipartimento di emergenza e urgenza e area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, suo malgrado uno dei volti simbolo della prima ondata della pandemia di quello che fu il cuore mondiale della tragedia.

Bergamo epicentro del contagio

Il ricordo di quei giorni è impresso nel cuore e nella mente di Lorini. Nella primavera del 2020 dovette gestire un’emergenza di proporzioni mai viste, il 20 marzo all’ospedale Papa Giovanni furono ricoverate contemporaneamente 550 pazienti affetti da Covid-19. Di questi, 100 intubati in terapia intensiva, più di 150 con i caschi Cpap e gli altri con maschere di ossigeno ad alto flusso. “La situazione era davvero complicata- afferma il primario della rianimazione- non sapevamo cosa fare, andavamo a tentoni, ma andavamo avanti”, racconta.

Il ricordo del primo paziente dimesso dalla terapia intensiva

Di ricordi ce ne sono tanti, intensi, ma per celebrare questa giornata il professore ne ha scelto uno in particolare: “L’emozione della dimissione dalla terapia intensiva del primo paziente dopo 18 giorni di ricovero a causa del Covid fu indescrivibile”. Lorini ricorda ogni istante: “Era il primo pomeriggio, si trattava di un paziente di 73 anni, una delle età considerate più a rischio, veniva da Nebro. In quel momento capii che potevamo farcela, capii che, anche se era solo l’inizio, avevamo delle speranze di riuscire a fronteggiare il virus” e continua “tornando a casa accesi la musica, ero felice, sentii una forza, una ricarica potentissima che nei giorni successivi riuscii a trasferire anche a chi lavorava con me”.

Gli eroi del Covid

Li abbiamo chiamati eroi nella fase più dura del virus. Sono medici, infermieri, personale sanitario, hanno messo a rischio la loro vita combattendo a mani nude per fronteggiare il nemico invisibile. “Quello del medico è il lavoro più bello del mondo, sono grato ogni giorno di poterlo svolgere. Non c’è nulla di così potente che prendersi cura e salvare una vita umana”. La passione di Lorini è così contagiosa non solo tra i colleghi del reparto ma anche in famiglia: “Ho due figli che hanno scelto di seguire le mie stesse orme, uno è diventato pneumologo e l’altro tra poco diverrà cardiochirurgo”.

La lezione più preziosa: il lavoro di squadra

“Una lezione che sicuramente abbiamo imparato tutti è che possiamo rinunciare a tante cose ma non possiamo rinunciare ad una buona sanità” spiega il direttore di anestesia e rianimazione. “Questa vicenda ci ha tolto i nostri affetti, i nostri cari, in alcuni casi il virus ha avuto la meglio ma tante, tantissime persone le abbiamo salvate. La cosa che mi porterò per sempre dietro è l’intenso lavoro di squadra: abbiamo curato i nostri pazienti, li abbiamo coccolati, abbracciati, siamo stati il tramite con il mondo esterno e li abbiamo protetti con amore e umanità”.