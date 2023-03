Covid, l'omaggio alle vittime. Schillaci: "Sanitari, eroi nel silenzio". Fa male vederli aggrediti"

E' un coro di voci, in presenza o a distanza, quello che oggi, in occasione della celebrazione della giornata in memoria delle vittime della pandemia, ne onora e celebra il ricordo insieme all'impegno profuso dagli italiani nel combattere il coronavirus e la crisi che ne è derivata.

Un episodio che il il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non ha potuto non ricordare nel suo discorso all'inaugurazione del Bosco della memoria dedicato alle vittime del Covid.

"Ho voluto invitare oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, perché il 18 marzo è una data inscindibilmente legata alle Forze Armate. Non c'è persona, non solo in Italia, che non leghi il martirio di Bergamo alle immagini dei camion dell'esercito che la sera del 18 marzo, tre anni fa, si incolonnarono lungo via Borgo Palazzo per trasferire a Bologna e a Modena le salme di 80 nostri concittadini", ha detto Gori.

“Erano giorni in cui l'impianto di cremazione del nostro cimitero, pur operando senza interruzione, non poteva lontanamente assolvere alle necessità. Morivano infatti anche duecento persone al giorno. Sollecitammo quindi l'aiuto di altre città, chiamai i colleghi sindaci, e all'allora ministro della Difesa Guerini chiesi la disponibilità dell'esercito per il trasferimento delle salme - ha aggiunto”.

Una delle cose che ha mostrato la pandemia e il modo in cui Bergamo e l'Italia l'hanno affrontata è che "dalle emergenze non si esce da soli, ma con il concorso di tutti", ha ribattuto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo discorso per la cerimonia in onore delle vittime del Coronavirus a Bergamo.

Nell'immagine dei camion militari che portano via le bare dalla città, scattata il 18 marzo di tre anni fa, "c'è tutto di quei giorni: il dolore della città, di un territorio, della nazione interna" un dolore che per tanti è stata una tragedia personale, ma che ha mostrato "non solo il dolore della catastrofe ma, in embrione, il riscatto dell'Italia. C'è il volto migliore dello Stato" che non lascia soli i cittadini. Uno Stato, ha ricordato il ministro della Difesa, fatto di medici e infermieri, operatori sanitari, forze dell'ordine, uno "Stato che ha saputo farsi affiancare dai volontari", uno Stato rappresentato da forze dell'ordine, vigili del fuoco e, appunto, forze armate.