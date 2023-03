Covid, Oms: "Fiduciosi sulla fine della pandemia nel 2023"

"Sono fiducioso che a un certo punto quest'anno saremo in grado di dire che il Covid è finito come un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una pandemia". Ad affermarlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola “pandemia” tre anni fa. Il miglioramento è significativo” ha proseguito il numero uno dell'Oms.

L'Oms ha più volte ripetuto che nei prossimi mesi di quest'anno potrebbe arrivare la dichiarazione di fine Pheic (emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha scelto di depennare le ultime Omicron dalla lista delle varianti di preoccupazione, la Johns Hopkins University ha fermato il suo famoso conteggio delle varie voci della pandemia a livello mondiale.

Schillaci: “Aspettiamo l’Oms su fine pandemia, numeri tranquillizzanti”

Sulla dichiarazione di fine pandemia, "stiamo aspettando, e se l'Oms prende questa decisione la seguiremo. D'altronde, i numeri sono assolutamente tranquillizzanti". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della inaugurazione della nuova sede e primo centro di simulazione e formazione a Roma della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Il ministro ha aggiunto che già da qualche tempo "in molti altri Stati o nazioni stanno procedendo a non contare più i casi di Covid", sottolineando che "quando all'inizio del mio mandato ho proposto il conto settimanale si è scatenato il finimondo, questo mostra che avevamo ragione. Vediamo cosa dice l'Oms, continuiamo a seguire con attenzione l'evoluzione della malattia". Di certo, "in questi mesi abbiamo agito nell'interesse dei cittadini e continueremo a farlo".

Rezza: “In Italia non c’è allarme, per l’Oms la fine della pandemia è vicina”

La situazione Covid in Italia è "in qualche modo di normalizzazione, il che non vuol dire che non si continui a sorvegliare il fenomeno. L'attenzione rimarrà elevata fino a quando l'Oms continuerà a considerare il Covid un'emergenza, anche se non ci sarà più il clamore e la visibilità di qualche anno fa" è il parere di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria al ministero della Salute". Ora, a livello globale, considerando anche che la situazione in Cina è migliorata, la popolazione è abbastanza protetta. Attualmente siamo in una fase di transizione, come la definisce l'Oms. C'è quindi cautela ma con un buon grado di ottimismo. Molto probabilmente - spiega - nelle prossime settimane — anche se non sappiamo esattamente quando — l'Organizzazione mondiale della sanità riunirà di nuovo il Comitato che deciderà se il Covid vada considerato ancora un'emergenza oppure no". In Italia, prosegue Rezza, "viene ancora mantenuto elevato il grado di attenzione" e "bisogna tenere alta la sorveglianza sia sui casi sia sulle possibili nuove varianti. Il ministero continua quindi a monitorare la situazione, mantenendo la vigilanza, ma non c'è in questo momento un livello di allarme. Va mantenuta alta l'attenzione verso le persone fragili, come anziani e individui più vulnerabili a causa di patologie importanti. A loro, soprattutto, si consiglia prudenza e si raccomanda di vaccinarsi", conclude.

Ricciardi: “Ragionevole lo stop della pandemia, ma non si può abbassare la guardia”

"E' ragionevole" che l'Organizzazione mondiale della sanità "vada nella direzione di decretare la fine della pandemia. In questo momento, infatti, la circolazione del virus appare più ridotta. Non sappiamo ancora se la decisione arriverà nelle prossime settimane, ma siamo su questa strada. Questo è l'anno in cui l'emergenza pandemica potrebbe cessare" ha affermato Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma.

Per Ricciardi i tempi sono quelli giusti, "prima non sarebbe stato possibile. Abbiamo avuto una forte emergenza in Cina. E tecnicamente l'Oms può dichiarare la fine di una pandemia quando per più di 40 giorni non ci sono focolai allarmanti nella maggior parte dei Paesi del mondo. Purtroppo ancora non è così, soltanto la settimana scorsa abbiamo avuto 10mila morti. L'Oms deve essere molto cauta nell'archiviare l'allarme pandemico, perché di fatto in questo momento, se è vero che abbiamo un trend migliorativo, è anche vero che il virus non è sparito". E' importante quindi che non si abbassi la protezione. Rinunciare ad esempio alle campagne vaccinali significa far ripartire tutto".

Bassetti: “La pandemia è finita, non serve che lo dica l’Oms”

"La pandemia è finita e non me lo deve dire l'Organizzazione mondiale della sanità, lo dice chi fa il medico in ospedale: oggi non sta male più nessuno come tre anni fa. Si deve avere cautela come si ha con altre malattie infettive" dice Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. "Dobbiamo finirla con le norme anti-Covid che ancora ci sono - insiste - con gli ospedali che ancora chiedono tamponi per entrare in alcuni percorsi, dobbiamo finirla con il limitare le visite ai parenti ricoverati. Si deve uscire dalla pandemia", esorta l'infettivologo.

Gismondo: “La pandemia è finita scientificamente e socialmente”

"L'Organizzazione mondiale della sanità si accinge a decretare qualcosa che è già nei fatti scientifici e direi anche sociali: la pandemia in questo momento è assolutamente finita", dichiara la microbiologa Maria Rita Gismondo, in merito alla possibilità che si avvicini da parte dell'Oms la dichiarazione di fine Pheic (emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale) per Covid-19. Ciò non toglie che sia opportuno mantenere la guardia alta, raccomanda l'esperta: "Ovviamente, ribadiamo sempre che in qualsiasi momento ci può essere un'allerta - avverte la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano - per questo o per altri virus".

Pregliasco: “Non esistono indicatori oggettivi per dire stop, oggi l’emergenza è derubricata, resta importante monitorare”

"Di fatto non si può dire che c'è una fine della pandemia. O, meglio, non esistono gli indicatori oggettivi per dire che è finita". Ma "di sicuro una pandemia finisce quando non è più un'emergenza. E quando c'è la percezione, un po' come avviene già ora", che venga "un po' derubricata, anche se il Covid è una patologia che rimarrà". E' l'analisi del virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene dell'Università Statale di Milano che sottolinea come sia "chiaro che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe decidere in termini formali che la pandemia è finita, ma non su una base di un dato oggettivo, si tratta più di una decisione politica ed è chiaro che è molto delicata, anche perché bisogna mantenere alta l'attenzione".