Credit Suisse: i sauditi escludono ulteriore sostegno finanziario. E il titolo crolla in Borsa

Il principale azionista di Credit Suisse, Saudi National Bank, esclude di fornire ulteriore assistenza finanziaria alla banca svizzera. Lo riporta Bloomberg citando un'intervista al presidente della Banca nazionale saudita, Ammar Al Khudairy, che alla domanda di Bloomberg Tv sul possibile ulteriore supporto ha detto che "la risposta è assolutamente no, per molte ragioni che esulano dalla più semplice ragione normativa e statutaria".

La Saudi National Bank, partecipata per il 37% dal fondo sovrano saudita, è diventata il maggior azionista del Credit Suisse alla fine dello scorso anno, dopo aver acquistato una partecipazione del 9,9% dell'istituto di credito svizzero. Immediato l’effetto in Borsa: il titolo arriva a perdere il 30%.

Il titolo tocca il minimo storico, con il costo dell'assicurazione sulle insolvenze a livelli molto alti per gli investitori. I certificati di assicurazione sull'insolvenza (credit default swap) di Credit Suisse si stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli analoghi titoli derivati della rivale Ubs e circa 9 volte quelli di Deutsche Bank.