Cutro, individuati altri tre corpi: 76 le vittime finora accertate

A metà pomeriggio, mentre è in corso il corteo per chiedere verità e giustizia su tutte le stragi di migranti, torna a salire la triste conta delle vittime accertate del naufragio del 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Vigili del fuoco e Guardia costiera hanno infatti individuato due corpi nella limitrofa località Praialonga, uno in acqua e uno sugli scogli. Non è ancora stato possibile stabilire sesso ed età delle due vittime, la 75esima e la 76esima le cui spoglie sono state restituite dal mare.

Questa mattina era stato recuperato il corpo di una bambina di 5-6 anni: con lei è salito a 21 il numero dei morti tra gli 0 e i 12 anni. La permanenza in acqua di quasi 15 giorni ha reso il cadavere praticamente irriconoscibile