Cutro, trovati altri 5 corpi: tra loro una donna e due bambini. Le vittime del naufragio sono 86

Charles Michel: l'Ue lavora contro i trafficanti, per canali legali

"Lavoriamo per arrivare entro la fine del mandato a un Patto Ue sulla migrazione e l'asilo ma già ora dobbiamo lavorare meglio e di più in termini di cooperazione con i Paesi d'origine e di transito per lottare insieme contro i trafficanti e i criminali che speculano sulla miseria e la povertà. Dobbiamo fare di più anche aprire canali legali di migrazione e non lasciare ai trafficanti e ai criminali chi ha la capacità di venire in Europa", così il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, all'Eurocamera.