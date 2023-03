Da Adele a Ed Sheeran: chi non ci sarà al concerto per l'incoronazione di Re Carlo

Sono già pronte le bandierine che decoreranno le strade di Londra, le fabbriche lavorano a pieno ritmo sfornando tazze, spille e gadget dedicati. Mentre i preparativi per la grande cerimonia di incoronazione del 6 maggio procedono alacremente, solo una cosa sembra ancora in alto mare: l'organizzazione del grande concerto che si terrà al Castello di Windsor, il 7 maggio.

Il pubblico, almeno quello, c'è: diecimila fortunati ai quali sarà regalato il biglietto. Quello che ancora scarseggia è il cast. Nonostante tutto lo sfarzo e lo splendore dell'evento, le celebrità di serie A non sembrano essere particolarmente interessate a cantare per il Re.

Secondo il Daily Mail, che cita fonti di palazzo, sia Adele che Ed Sheeran, due icone della musica britannica, avrebbero declinato l'invito. Una grande delusione vista la fama mondiale dei due artisti.

Elton John, amico personale della principessa Diana, era in cima alla lista del Re, ma sembra che anche lui non partecipi. Anche Harry Styles ha rifiutato e nemmeno le Spice Girls si riuniranno sul palco del Castello di Windsor dove forse potrebbero tornare insieme i Take That, ma, pare, senza Robbie Williams.