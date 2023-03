Detenuto muore dopo aver inalato il gas delle bombolette usate per cucinare

Un detenuto di 27 anni è stato trovato senza vita ieri sera all'interno della propria cella, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

La dinamica è da verificare ma la morte sembra sia avvenuta dopo l'inalazione del gas contenuto nelle bombolette da campeggio utilizzate dai carcerati per scaldarsi il cibo.

Trovato privo di sensi il compagno di cella, che è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese. L'uomo non era in pericolo di vita ed è stato già riportato in carcere.

Sono in corso le indagini per capire se si è trattato di un incidente o se i due, o solo uno di loro, abbiano cercato di suicidarsi.