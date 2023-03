Deutsche bank fa ancora paura

Dopo una fiammata in apertura hanno progressivamente limato i guadagni i listini europei restando comunque in territorio positivo.

Nonostante stamattina a Francoforte, il Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, Andrea Enria, abbia detto che i crediti deteriorati in pancia al sistema europeo delle siano stati ridotti di oltre due terzi, a preoccupare è ancora Deutsche Bank, che ha invertito la tendenza ed ora perde oltre due punti percentuali (-2,54)

A Milano reggono i settori bancario (+0,6) ma soprattutto quello petrolifero (+1,0)

Per quanto riguarda i titoli da notare la performance di Telecom Italia in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui Cassa Depositi e Prestiti sarebbe pronta ad alzare l'offerta per la rete Tim

Si aspettano ora le indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni sull'inflazione.

In discesa anche i future di Wall Street.