Dieci anni di Pontificato, a Francesco arrivano anche gli auguri di Kirill

Tra i tanti auguri fatti pervenire in Vaticano per i dieci anni del Pontificato di Papa Francesco, le parole notate di più, con soddisfazione e sorpresa, sono state quelle di Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, che ha scritto al Pontefice: “In questi tempi difficili, un dialogo tra leader religiosi può dare buoni frutti e contribuire ad unificare gli sforzi della gente di buona volontà per guarire le ferite della creazione di Dio”.

Kirill ha reso omaggio al contributo dato da Francesco alla predicazione del Vangelo e alla sua attenzione per i rapporti interreligiosi. Nessun riferimento esplicito, invece, alla guerra in Ucraina, tema delicato, su cui le due autorità religiose hanno avuto più di un punto di dissenso.

Papa Francesco e Kirill si erano incontrati a Cuba nel 2015, in occasione del viaggio apostolico di Bergoglio sull’isola caraibica e negli Stati Uniti. Si scelse quel terreno “neutro” come occasione e luogo ideale per un appuntamento cercato e desiderato da entrambe le parti, dopo lunghi anni di lavoro diplomatico.

Bergoglio a Mosca, il Cremlino: “Aspettiamo una dichiarazione del Vaticano”

Intanto, sempre a proposito dei rapporti con l’Oriente e con la Chiesa ortodossa, il desiderio di Papa Francesco di svolgere in prima persona un ruolo di mediazione, recandosi da Zelensky e da Putin per una doppia “missione di pace”, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si è limitato stamane a dichiarazioni di circostanza, dicendo che “dobbiamo aspettare una dichiarazione del Vaticano”. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti, riferendosi al fatto che sabato scorso il Pontefice aveva ribadito di essere pronto ad “andare a Kiev”, ma “a condizione di andare anche a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due”, aveva detto Francesco.

“Ci sono contatti regolari con il Vaticano tramite i nostri diplomatici, non ho altre informazioni in merito” ha poi aggiunto Peskov. Un giornalista ha chiesto al portavoce se il Papa potrebbe decidere di fare uno scalo nella regione di Vladivostok, nell'Estremo oriente russo, in occasione di un viaggio in Mongolia che potrebbe avvenire quest'anno: “Prima bisogna usare i canali diplomatici, aspettiamo dichiarazioni ufficiali dal Vaticano su questo argomento”, ha risposto Peskov.