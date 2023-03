Quest'anno il premio della XXV edizione “L’Altropallone” è stato conferito a Danilo Luiz Da Silva. La sua associazione Futuro Re2ondo, nata nel 2015 nella sua città natale Bicas, in Brasile, difende il futuro al momento di 140 bambini e bambine e adolescenti, offrendo attività sportive, supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Il brasiliano della Juventus, ha saputo trasmettere, sia sul campo da calcio che fuori, la passione per dimostrare che per difendere il futuro è necessario scendere in campo nel presente. L’Altropallone è il Premio annuale, giunto alla XXV edizione, alternativo al Pallone d’Oro. Il premio va a chi si è adoperato nel corso dell’anno nel mondo dello sport in azioni di solidarietà. Il XIII Premio sPace viene conferito a Yousport Social Club, società sportiva che ha saputo utilizzare i valori universali della pratica calcistica per promuovere un progetto di accoglienza ed educazione sul territorio della città di Milano. Altropallone ASD APS è un' organizzazione non profit che realizza progetti, campagne di comunicazione e sensibilizzazione utilizzando lo sport come strumento educativo sociale.