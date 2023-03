Disinfettante dentro l’acquasantiera: attimi di terrore durante il battesimo

Poteva trasformarsi in tragedia il battesimo di una bimba di otto mesi in una chiesa di Villafranca Tirrena, nella provincia di Messina. Durante il rito della purificazione, quella che si pensava fosse acqua santa era in realtà disinfettante usato come solvente per le pulizie, e dunque potenzialmente pericoloso.

Ad accorgersi dell'anomalia il padrino della piccola che dopo essere venuto in contatto con il liquido ha subito avvertito un bruciore alle mani, interrompendo per tempo il sacerdote.

Immediata la corsa in ospedale: la piccola è stata portata d'urgenza al Policlinico di Messina. Fortunatamente la bambina, appena sfiorata da alcune gocce del disinfettante, non ha riportato gravi lesioni ed è stata subito dimessa. Sull'episodio, avvenuto domenica, indagano i carabinieri, che escludono l'ipotesi di un gesto intenzionale. Stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe trattato di una svista di un ministrante.

La famiglia non ha denunciato l'accaduto ritenendo che l'accaduto sia stato frutto di una disattenzione commessa in totale buonafede.