Disturbi alimentari, il grido d’aiuto di chi ha fame d’amore

La riduzione dell'alimentazione fino a saltare i pasti o al contrario le abbuffate compulsive, il conteggio ossessivo delle calorie, e poi il peso, la paura dello specchio, l'attività fisica incontrollata uniti a cambio di umore e isolamento: sono solo alcuni dei principali campanelli d'allarme che manifesta chi soffre dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) come anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata (o Binge Eating Disorder - BED), un’epidemia sociale, spesso silenziosa, in preoccupante aumento.

I numeri

I disturbi del comportamento alimentare colpiscono sempre di più e sempre prima, soprattutto le ragazze, con esordio precoce tra i 12 e i 17 anni.

I Dca affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari al 5% circa della popolazione, ricorda una nota Sinpia. L'8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia (dati Osservatorio Aba e Istat). Secondo una ricerca curata dall'Istituto superiore di sanità sui centri specialistici del Servizio sanitario nazionale, su oltre 8mila utenti il 90% è femmina; il 59% ha un'età compresa fra 13 e 25 anni, il 6% meno di 12.

L'anoressia nervosa rappresenta il 42,3% dei casi, la bulimia nervosa il 18,2%, il “binge eating” il 14,6%.

A raccontare il fenomeno è Laura Dalla Ragione, psichiatra, psicoterapeuta e dirirettore del centro per i Disturbi del comportamento alimentare della USL 1 dell’Umbria 1.

La pandemia e le nuove diagnosi

“A causa della pandemia e dell’isolamento sociale l'incidenza di questo tipo di disturbi è aumentata del 30% e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a 4 volte in più rispetto al periodo pre-Covid a causa della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole, delle mancate interazioni sociali, della dad e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale (dati ministero della Salute) che hanno determinato una grande paura nei confronti del futuro” spiega la psichiatra.

Come intercettare la malattia dell'anima che consuma il corpo

“La diagnosi e l’intercettazione precoce di questi disturbi fa una grande differenza- avverte la psicoterapeuta-. E’ fondamentale che i genitori che avvertono i primi campanelli d’allarme nei propri figli - riduzione del cibo, intensa attività fisica, andare spesso in bagno dopo i pasti oltre a un cambiamento caratteriale - insistano per portare la figlia o il figlio in un centro specializzato il prima possibile. Si tratta di una malattia psichiatrica, ragazzi e ragazze che in precedenza si mostravano solari, allegri e brillanti, improvvisamente diventano tristi, chiusi, nervosi, depressi" e continua “sono disturbi che riguardano l’anima, il corpo è l’aspetto più visibile. Si tratta di disturbi collegati ad un disagio profondo, ad una difficoltà a trovare un’armonia interiore mente/corpo e ad un grande deficit dell’autostima. Le ragazze affette da questi disturbi hanno sempre una grande paura di non essere adeguate: alla vita, allo studio, agli affetti”.

Curare il corpo e la mente: l’importanza di un approccio integrato

L’approccio è multidisciplinare, riguarda non la cura del singolo sintomo ma la persona nel suo complesso.

“Se si intercetta un DCA all’inizio può essere sufficiente anche solo un trattamento ambulatoriale, ma specializzato”, dice l’esperta. “Altri casi richiedono la necessità di un trattamento semi-residenziale, mentre nel 30% dei casi serve un trattamento residenziale. Nei centri di Todi, i primi centri pubblici, istituiti nel 2003, c’è un approccio multidisciplinare, si lavora sul corpo, ma anche sulla mente, in un modo olistico, un approccio globale alla persona. Quando si ammala una ragazza si ammala anche tutta la famiglia- spiega Dalla Ragione.- Nel centro lavorano medici, nutrizionisti, psicologi, infermieri, educatori, filosofi, tutte le figure professionali che servono per costruire questo approccio multidisciplinare.

Una full immersion che dura dai tre ai cinque mesi con un lavoro intensivo sulla mente e sul corpo”. E’ questa la missione di Palazzo Francisci, una struttura che si trova all’interno di un antico palazzo di Todi circondato dal verde, dove il progetto di Dalla Ragione è nato dalla volontà di costruire uno spazio di cura diverso da quello dell’ospedale.

Iss: 126 Centri per Disturbi alimentari in Italia, la metà al Nord

Sono 126 i centri dedicati alla cura dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, strutture sparse su tutto il territorio nazionale, di cui 112 pubbliche e14 di privato accreditato e la metà, ovvero 63, si trova al nord. A pubblicare la mappatura territoriale dei centri, in vista della giornata del Fiocchetto Lilla, è il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss)