Domani in Cdm provvedimento che prevede lo stop alla "carne sintetica", multe fino 60mila euro

Il governo in particolare impone uno stop alla “carne sintetica”. "Tra gli alimenti sintetici quello su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è la carne che è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali", la premessa del ddl.

In alcuni Paesi extra europei sono - si sottolinea nella bozza del provvedimento - in fase avanzata "gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti" e negli Stati Uniti è arrivato il via libera "alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali". "Lo status della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra - si rimarca - essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, scientifiche soprattutto, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani".

Non è affatto "verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare" sulla salute umana, si sottolinea nella bozza del ddl. Inoltre "con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente". E anzi "scienziati e ricercatori mettono in guardia anche dai rischi che tale produzione industriale potrebbe arrecare ai sistemi agricoli". Tra l'altro le carni coltivate "possono richiedere l'uso di antibiotici per garantire ambienti di crescita sterili. I residui di antibiotici possono persistere nei prodotti e contribuire alla diffusione di agenti patogeni resistenti agli antibiotici". Nel corso della lavorazione vengono poi "utilizzati altri materiali pericolosi". “Da sottolineare che” - si legge ancora - "nel corso di una sperimentazione l'assunzione di alimenti ultra-lavorati è stata associata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari complessive".