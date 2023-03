"Dona acqua, salva una vita" la campagna Oxfam per dare acqua a chi non ne ha

L'acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria , Yemen, Ucraina e Territori Occupati Palestinesi, colpendo particolarmente bambini e donne. In Etiopia , nelle regioni del Tigray o Amhara , sono milioni gli sfollati in fuga da conflitti locali e una siccità senza precedenti, che affligge tutta l' Africa orientale , dove non piove da cinque anni.

Ancora oggi nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso a fonti d'acqua pulita per bere o lavarsi, mentre metà della popolazione mondiale - oltre 3,6 miliardi di persone - non può contare su servizi igienico sanitari adeguati. Nei paesi colpiti da conflitti, disastri naturali o crisi climatica, la mancanza di acqua moltiplica le vittime, esponendo le popolazioni a epidemie come colera, Covid o tifo.

Mancano acqua pulita, cibo, coperte, medicine, e aumenta il rischio di nuove epidemie di colera, con già 50 mila casi registrati. Oggi 1 siriano su 2 dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere e oltre 11 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita corrente. Già prima del terremoto il 90% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà, perché colpita dalla crisi economica e dall'inflazione generata dalla guerra in Ucraina. Un'emergenza a cui Oxfam sta rispondendo nelle zone distrutte dal terremoto, come Aleppo (e anche in Turchia), per portare beni di prima necessità, soprattutto acqua pulita e kit igienico sanitari a decine di migliaia di sfollati.

A 12 anni dall'inizio di un conflitto che ha prodotto la più grave emergenza profughi al mondo e creato milioni di vittime, dopo il terribile terremoto dei giorni scorsi la Siria si trova a dover fronteggiare l'ennesima crisi. Il devastante sisma dello scorso 6 febbraio ha causato oltre 4.500 vittime e più d 8.500 feriti. Nelle città più colpite, come Aleppo, Hama, Idleb, Latakia e Tartous, centinaia di migliaia di persone sono ora costrette a vivere in condizioni indicibili in centri temporanei come moschee, scuole, centri sportivi, parchi o cimiteri addirittura.

L'inflazione di cibo e altri beni essenziali, seguita al conflitto ucraino, ha avuto conseguenze tragiche in un paese che per il 42% dipendeva dalle importazioni di grano proprio dall'Ucraina. Il risultato è che la maggior parte della popolazione non sa da dove arriverà il prossimo pasto o dove reperire acqua pulita: 23,4 milioni di persone - quasi tre quarti della popolazione - dipendono dagli aiuti internazionali, tra cui 17,4 milioni colpiti da malnutrizione e quasi 18 milioni senza accesso ad acqua pulita e assistenza sanitaria di base.

Sei mesi di tregua nel 2022, rotta lo scorso ottobre, e lo Yemen è di nuovo sull'orlo della catastrofe umanitaria. Messo in ginocchio dall'enorme aumento dei prezzi del cibo nel contesto della crisi alimentare globale. Il Paese entrerà infatti il prossimo 26 marzo nel nono anno di una delle guerre più sanguinose della storia recente: oltre 100 mila vittime di cui più di 19 mila civili; più di 4,3 milioni di sfollati interni nei campi profughi; metà delle strutture sanitarie distrutte e infrastrutture chiave come quelle idriche inservibili o danneggiate.

Ucraina

Ad oltre un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina sono oltre 44 milioni le persone la cui vita è stata stravolta o distrutta. I ripetuti attacchi aerei che negli ultimi mesi hanno preso di mira le infrastrutture civili in tutta l'Ucraina, hanno lasciato milioni di persone senza elettricità, acqua e riscaldamento, compromettendo la capacità di fornire questi servizi in tutto il Paese. Tantissimi durante l'inverno si sono trovati bloccati in aree dove non c'erano più ospedali, scuole e impianti idrici: in questo momento oltre 18 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuti umanitari e per 6 milioni di sfollati interni la situazione è sempre più disperata.

Per far fronte a quest'emergenza Oxfam sta intervenendo, insieme a partner locali, nelle aree di Odessa, Kiev, Mykolaiv, Chernihiv e Znytormyrska, per soccorrere la popolazione ricostruendo le infrastrutture idriche, fornendo beni di prima necessità e kit igienico-sanitari. In Italia Oxfam è al lavoro per dare assistenza legale, psicologica, abitativa, sanitaria a centinaia di rifugiati ucraini, tra gli oltre 170 mila arrivati nel nostro Paese.