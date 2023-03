Dopo le violenze a Napoli allerta al Viminale su Roma-Lazio e Italia-Inghilterra. Si temono vendette

Dopo i fatti di Napoli di mercoledì scorso, quando circa 600 tifosi della squadra tedesca dell'Eintracht hanno creato scontri e disordini nel centro della città, l'attenzione si concentra sui match calcistici internazionali, e non solo, dei prossimi giorni. Per la Roma la sorte ha scelto lo scontro con gli Olandesi del Feyenoord. L'andata si disputerà il 13 aprile a Rottedam ed il ritorno sette giorni dopo a Roma. La rivalità tra le due tifoserie si era già manifestata in occasione di una partita del 2015, sempre di Europa League: tifosi olandesi in trasferta a Roma si resero protagonisti di episodi di violenza in città che portarono al danneggiamento della fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna. Rivalità che si è confermata lo scorso anno quando le due squadre si sono nuovamente affrontate in finale di coppa.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord: "Ho chiamato il Ministro Piantedosi esprimendo la mia preoccupazione, perché la partita sarà alla vigilia dell’arrivo degli ispettori per l’EXPO di Roma. Ho chiesto al Ministro l’ipotesi del divieto di trasferta, un atteggiamento duro a tutela della città di Roma e del Paese in sé. A maggior ragione in un momento così delicato. Ho trovato piena disponibilità del Minisitro”, ha detto il sindaco.

Ma non è tutto: la Commissione nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Viminale ha lanciato l'allarme anche per il rischio di possibili violenze tra tifosi in occasione del derby di domenica tra Lazio e AS Roma e della partita internazionale di giovedì prossimo tra Italia e Inghilterra a Napoli.