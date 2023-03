Due detenuti sono evasi all'alba da un istituto minorile di Airola a Benevento

Due detenuti sono evasi stanotte dal carcere minorile di Airola, nel beneventano. A darne notizia è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.



“Ancora due evasi dagli istituti penali per minorenni, nei quali vengono trattenuti anche adulti fino all’età di 25 anni. Stamattina, verosimilmente fra le ore 5.00 e le 6.00, due ristretti ventunenni, entrambi italiani, hanno divelto una porta e scavalcato una finestra al piano terra dell’istituto, per poi uscire comodamente dal passo carraio che, per quanto ci viene riferito, non era in quel momento presidiato. Insomma, mentre in TV impazza la fiction ‘Mare fuori’, la realtà ci racconta di detenuti fuori, ma che dovrebbero stare dentro”, spiega De Fazio.