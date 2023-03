È morto a 88 anni l'architetto Piero Sartogo

È morto all'età di 88 anni , in ospedale a Roma, l'architetto Piero Sartogo . Assieme alla partner professionale e di vita, Nathalie Grenon , era titolare dello studio Sartogo Architetti Associati , con sedi a Roma e New York . La grande capacità di interpretare nei progetti il genius loci del luogo, sia esso urbano che rurale, ha consolidato la fama internazionale dello studio. La sua opera era caratterizzate da una forte immagine, dalla capacità di fondersi al contesto, dalla scelta dei materiali e dall’uso di tecnologie avanzate sia di progettazione che di realizzazione.

Tra le realizzazioni vi sono il masterplan del complesso direzionale dell’Organismo Internazionale O.C.S.E. a Parigi; la nuova ambasciata di Italia a Washington; il palazzo per la sede della Banca di Roma a New York; a Roma la chiesa del Santo Volto di Gesù. Tra i suoi collaboratori brand prestigiosi come Tiffany, Poltrona Frau, Industrial Design Fontana Arte, Richard Ginori.