Earth Hour, 1 ora di buio per accendere i riflettori sulla salute del Pianeta

Il Colosseo, l'Arena di Verona e tanti altri monumenti in Italia e nel mondo si spegneranno questa sera per 1 ora dalle 20.30, per celebrare l'Earth Hour, l'Ora della Terra.

È l'iniziativa del Wwf, lanciata nel 2007 a Sidney e ormai diffusa a livello globale, per sensibilizzare le persone sulla necessità di costruire un futuro più sostenibile e di combattere la crisi climatica.

Anche i singoli cittadini potranno partecipare all'iniziativa: basterà spegnere la luce a casa per 1 ora, a partire dalle otto e mezza di sera, usando solo le candele.

Earth Hour 2023 arriva sulla scia dello storico accordo di Montreal che, nel dicembre 2022, ha visto il mondo impegnarsi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il2030, e pochi giorni dopo il lancio dell'ultimo report del comitato scientifico sul clima dell'Onu, l'Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Questo sottolinea le tempestive riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici intermedi: ridurre le emissioni di gas serra del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, per raggiungere lo zero netto entro la metà del secolo, ed evitare che le temperature globali superino il pericoloso punto di non ritorno di 1,5°C.

L'equazione "- CO2 +Natura = Futuro" è il messaggio scelto dal Wwf Italia. L'evento centrale italiano si svolgerà a Roma, alle 20,30 al Colosseo. A spegnere il monumento con la riproduzione di un interruttore gigante sarà un ospite speciale, che verrà svelato proprio in quella occasione. Oltre al Colosseo, in Italia si spegneranno tutti i monumenti e i palazzi più importanti: fra questi, il Quirinale, Palazzo Madama e Montecitorio, l'Arena di Verona, il Duomo e Palazzo Vecchio a Firenze, il Maschio Angioino a Napoli, piazza Duomo a Catania.

Altre iniziative sono organizzate sul territorio dai volontari Wwf: da cene a lume di candela a passeggiate notturne e osservazioni del cielo, ma anche stand informativi e laboratori per bambini e famiglie.

In giro per il mondo, milioni di persone a partire dalle 20:30 spegneranno le luci di casa per 1 ora. Resteranno al buio la Tour Eiffel, l'Opera di Sidney, il Ponte sul Bosforo, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, le Petronas Tower e tanti altri monumenti simbolo. Farà eccezione il Cremlino: il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha spiegato che la Russia non parteciperà all'iniziativa, perché ha bollato il Wwf come "agente straniero".