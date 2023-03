El Salvador è senza bande ma anche senza diritti umani. Intervista a Vincenzo Musacchio

Professor Musacchio in cosa consiste lo stato di emergenza attuato dal Presidente Nayib Bukele dopo l'escalation di omicidi attribuiti a organizzazioni criminali locali?

Si tratta di una legislazione d’emergenza in deroga a quelli che sono i principi fondamentali dello Stato di diritto. Il contesto è maggiormente grave poiché il provvedimento emergenziale è stato prorogato ben sette volte e il Governo ha affermato che continuerà a estenderlo fino a quando non sarà vinta la guerra contro le bande criminali che infestano il Paese. Credo sia chiaro che non si possa combattere la criminalità mettendo a rischio sia l’impianto costituzionale di una Nazione, sia il sistema delle sue libertà fondamentali.



In che modo lei ritiene che lo stato d’emergenza leda i principi essenziali dello Stato di diritto?

Non è tanto una mia opinione ma un dato oggettivo. Tra le altre misure insostenibili adottate c’è la limitazione di qualsiasi tipo di assembramento ed è consentito l’arresto senza il mandato di un giudice. Siamo dunque palesemente di fronte a violazioni dei diritti fondamentali della persona umana. Lo strumento della legislazione eccezionale può essere giustificabile solo se utilizzato per una sospensione temporanea delle regole generali e cioè con rigore, misura, equilibrio e proporzionalità rispetto all’emergenza che si deve affrontare. Non mi sembra sia questo il caso posto alla nostra attenzione. Qui siamo ben oltre il lecito. In El Salvador sono di fatto sospesi i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani quali, ad esempio, il diritto a un giusto processo, alla difesa legale e il diritto di riunione. Si sono consentite intercettazioni di cittadini senza la necessaria autorizzazione di un tribunale. Si è riformato il codice penale soltanto per aumentare le pene detentive contro i membri di bande criminali. Si è abbassata l’imputabilità dai quattordici ai dodici anni per portare a giudizio e condannare al pari di un adulto gli adolescenti accusati di essere membri di questi gruppi criminali. Sembra di essere sotto la vigenza della legge marziale.



Secondo lei perché sta accadendo tutto questo?

El Salvador è considerato uno dei paesi più violenti del mondo, in particolare per l’attività di gang criminali come MS-13 e Barrio-18, che secondo le autorità salvadoregne contano oltre 70mila affiliati e sono responsabili di reati gravissimi quali omicidi, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsioni, riciclaggio e traffico di armi. Nel biennio 2020-2021 ci sono stati oltre 2500 omicidi riconducibili alle gang criminali. Una cifra spaventosa non accostabile neanche a quella del periodo stragista di Cosa Nostra di Totò Riina. Forse si è pensato di risolvere il problema criminale scendendo sullo stesso piano della criminalità organizzata. Questo naturalmente è inaccettabile.



Il Presidente Bukele ha affermato che il ridimensionamento ai minimi termini di bande criminali è evidente in El Salvador per la prima volta da molto tempo, c’è un cambiamento fondamentale nella vita di migliaia di salvadoregni. I dati gli danno ragione?

Il prezzo che si sta pagando per questo risultato, però a mio avviso è molto alto. La cura è sicuramente più dannosa della patologia. I salvadoregni hanno denunciato molteplici abusi da parte di militari e polizia nei confronti di persone che non avevano alcun vincolo con le gang. Vogliamo esaltare la lotta alla criminalità organizzata che passi per la soppressione dei diritti fondamentali della persona umana? Se per battere le mafie questi sono i metodi personalmente non mi trovano assolutamente d’accordo. Siamo disposti a rinunciare alla democrazia per sconfiggere le mafie? Quando i cittadini perdono fiducia nel valore della democrazia, il rischio della deriva autoritaria è altissimo. Si vuole probabilmente tornare al caudillismo.



Infatti, secondo il sito salvadoregno di giornalismo investigativo “El Faro” le cause che hanno originato le bande criminali non sono state rimosse. Allora tutto questo non le sembra un’operazione per la conferma al potere dell’attuale Presidente?

A me sembra che i cittadini salvadoregni abbiano ceduto il potere assoluto al loro Presidente che, nei fatti, sta già manipolando la democrazia privandola dei necessari meccanismi di controllo e di responsabilità politica e giuridica Le organizzazioni criminali salvadoregne erano e sono tuttora il frutto di una società socialmente frantumata, corrotta, che lascia la maggioranza della popolazione in povertà, accrescendo le disuguaglianze, impedendo l’accesso a servizi fondamentali come sanità, istruzione, welfare. Ci sono meno bande criminali ma restano in toto le predette condizioni critiche. Le cause che hanno dato origine alle bande restano e questa tipologia di repressione indiscriminata e assolutamente giustizialista a mio parere non è una soluzione difendibile.



Un simbolo terribile di questa deriva è il nuovo complesso carcerario “CECOT”. E’ così?

È esattamente così. Da com’è descritto dalle associazioni umanitarie salvadoregne a me sembra più un campo di concentramento che un istituto di reclusione. Siamo di fronte ad un carcere capace di ospitare fino a 40.000 detenuti ammassati e non divisi per tipologie di reato. La televisione salvadoregna ha mostrato immagini di detenuti in partenza per la nuova prigione scalzi, con la testa rapata, una cavigliera elettronica e pantaloni di tela neri corti, ammassati e inginocchiati. Non è accettabile che l’alto tasso di criminalità, di omicidi e di violenza, sia ridotto con mega carceri stile “Auschwitz-Birkenau”. Un esempio imitabile invece dovrebbe essere l’istituto di reclusione di Halden in Norvegia dove si registra il più basso tasso di recidività in Europa. Un carcere sarà sempre privativo della libertà individuale, ma dovrebbe sforzarsi di offrire il meglio che la società possa garantire ai detenuti, almeno fino a quando l'umanità non troverà un modo migliore per perdonare chi commette reati.



Esiste una via alternativa a questa del Salvador?

In primis penso che l'uso indiscriminato della forza da parte dello Stato non faccia che peggiorare il problema. I passi necessari per affrontare il crimine organizzato in El Salvador non possono comprendere la sospensione dei diritti costituzionali. Nel Paese ci sono un sistema giudiziario non autonomo e indipendente e un sistema carcerario dove si pratica la detenzione di massa. È necessario compiere uno sforzo concertato proprio per riformare sistema giudiziario e carcerario garantendo che polizia e magistratura abbiano gli strumenti per prevenire e combattere le organizzazioni criminali nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. Sarà molto importante anche intensificare la cooperazione internazionale in materia penale come strumento necessario per combattere e prevenire proprio questo tipo di criminalità organizzata presente in El Salvador. Questa piccola Nazione non può farcela da sola.

Se potesse consigliare il Governo salvadoregno quali dei nostri strumenti antimafia suggerirebbe di applicare?

La legislazione antimafia dell’Italia è sicuramente, a livello mondiale, tra le più efficaci e all’avanguardia nel contrasto alle organizzazioni mafiose. Gli istituti a mio avviso esportabili dovrebbero interessare sia il metodo mafioso, quindi l’aspetto soggettivo, sia il patrimonio delle organizzazioni criminali, quindi l’aspetto oggettivo. Uno strumento efficace che esporterei immediatamente sarebbero i collaboratori di giustizia. Senza Tommaso Buscetta in Italia ancora oggi ci staremmo chiedendo i nomi dei capi di Cosa Nostra. Utilizzerei anche le intercettazioni con nuove tecniche investigative informatiche. Esporterei poi gli istituti del sequestro e della confisca dei beni illecitamente conseguiti puntando sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, fondati sulla pericolosità sociale dei soggetti destinatari. Riformerei subito il settore “giustizia” partendo dal diritto penale e includendo il processo penale, il sistema giudiziario e penitenziario e gli strumenti di prevenzione della corruzione. Per una criminalità organizzata come quella salvadoregna sarebbero necessari sia il regime del 41bis, sia l’ergastolo ostativo. Un altro strumento investigativo che esporterei sarebbe quello delle pene accessorie. Le moderne organizzazioni criminali non dimentichiamolo sono anche il prodotto di una mentalità perversa. Per combatterle oggi bisogna lottare anche la corruzione politica poiché esse s’infiltrano nei gangli delle istituzioni pubbliche e nella pubblica amministrazione e da sempre cercano legittimazione e approvazione sociale.



Dal punto di vista della prevenzione invece cosa si potrebbe fare?

Sciocco chi pensasse di sconfiggere il crimine organizzato solo con le forze dell’ordine e la magistratura. La prevenzione è il presupposto per l’efficacia della repressione. Compito primario di uno Stato è prevenire il crimine. Dovrebbe essere una priorità dell’agenda politica. Le politiche sociali e culturali sarebbero sicuramente il migliore strumento per sconfiggere la criminalità organizzata in quelle zone. A proposito di prevenzione, mi piace ricordare sempre la frase di Paolo Borsellino quando afferma che la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Forse sarebbe utopico, ma anche in El Salvador si dovrebbe cominciare a impedire qualsiasi incarico politico e amministrativo a chi è rinviato a giudizio per delitti che riguardano criminalità organizzata e corruzione. Andrà assolutamente costruita una rete sociale che sfoci nelle buone pratiche contro le mafie e fenomeni corruttivi che hanno in quei territori una dimensione sempre più ampia. Sarebbe già un buon inizio per un’ottima attività di prevenzione in una zona ad altissima densità criminale come quella salvadoregna.



Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni Ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.