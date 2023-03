Elly Schlein per la prima volta a Bruxelles, incontra i leader socialisti

"Schlein? Fantastica. La nostra famiglia politica ha guadagnato una grande leader che può aiutarci a combattere per un'Europa più giusta e più donna". Così la capogruppo dei Socialisti e Democratici(S&D), Iratxe García Perez, a margine del pre-vertice del partito stamane a Bruxelles.

Schlein si trova a Bruxelles per la prima volta da leader del Partito Democratico. Questa mattina ha partecipato alla consueta riunione prima del Consiglio europeo con i premier e i leader Ue della famiglia S&D. Accolta con entusiasmo da tutti.

Lei non partecipa al Consiglio europeo che è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione, con l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e il commissario Paolo Gentiloni.

Timmermans ha commentato così l'incontro con la segretaria: "La conosco da dieci anni, almeno. Ci conosciamo da tanto tempo. Ha parlato benissimo, come sempre". E Gentiloni ha scritto su Twitter: "Grande piacere incontrare Elly Schlein a Bruxelles. Abbiamo discusso delle sfide economiche e dei maggiori temi di attualità".

Il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic, al termine del prevertice del Pse, ha detto: "Elly ha sostenuto con forza come sia necessario" riprendere la dimensione "sociale" in Europa. "Tutti pensano alle prossime elezioni europee" e "valori come la giustizia sociale e climatica, il costo della vita, la sicurezza energetica" sono stati tra i temi affrontati. "E' stata accolta molto bene, tutti erano molto lieti che sia venuta", ha concluso.

Nel Parlamento europeo i socialisti hanno vissuto mesi difficili a causa dello scandalo del Qatargate, si stanno ristabilendo nuovi equilibri e l'ingresso di Schlein, da oggi ufficiale, nella famiglia politica progressista europea, fa parte di questo percorso. Va tenuto conto anche che la maggior parte degli eurodeputati PD, a partire dal capogruppo Brando Benifei, sostenevano alle primarie Stefano Bonaccini.