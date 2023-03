Elly Schlein a Crotone, l'omaggio alle vittime e il colloquio con una mamma

Dopo la visita alla camera ardente Schlein è subito ripartita alla volta di Roma mentre la delegazione di parlamentari si è recata al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto dove, peraltro, sono stati ospitati molti dei sopravvissuti al naufragio di domenica scorsa.

La neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein si è recata in visita alla camera ardente allestita presso il palazzetto dello Sport di Crotone dove sono allineate le bare delle 67 vittime del naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro.

A Crotone, Elly Schlein ha incontrato una giovane donna afghana. Con il volto tumefatto, i punti di sutura vicini all'occhio, la giovane madre le ha raccontato, con l'aiuto di un interprete, le sofferenze patite in quei momenti terribili in cui la barca si è sbriciolata tra i marosi a Cutro e lei ha perso due bambini, mentre un terzo figlio è positivo al Covid in ospedale.

La donna le ha chiesto di aiutarla a ricongiungersi alla sorella in Germania e di aiutarla a riavere le salme dei figli. La segretaria del Pd le ha espresso parole di conforto, assicurandole il proprio interessamento con la Prefettura di Crotone.