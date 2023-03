Elon Musk "aperto all'idea" di comprare la Silicon valley Bank. E sogna una città tutta sua in Texas

L’indicazione è arrivata in risposta ad un utente - Min-Liang Tan, CEO di Razer - che si era detto convinto che Twitter dovrebbe rilevare la SVB e diventare una banca digitale . Ma Liang Tan non è l'unico. Anche altri hanno manifestato il loro sostegno al miliardario. " Avrebbe perfettamente senso per l'intero ecosistema Musk acquistare le rovine di SVB e potrebbe anche creare un modello di business fattibile per Twitter" , ha detto Mikael Pawlo, responsabile del marchio presso l'azienda fintech svedese Bokio. "Che opportunità" , ha twittato a sua volta Kevin Paffrath, CEO di HouseHack, una startup immobiliare.

Frenano invece su questa possibile operazione di acquisizione, gli investitori di Tesla dopo che alcuni di loro hanno avanzato l'ipotesi di una nuova possibile maxi vendita di azioni della multinazionale come quella completata lo scorso anno per finanziare l’acquisizione di Twitter.

L’imprenditore sudafricano infatti per finanziare l’operazione che ha portato il social network sotto il suo controllo ha venduto azioni per un valore di 8,5 miliardi di Dollari ad aprile, 6,9 miliardi ad agosto, 3,95 miliardi a novembre e 3,6 miliardi a dicembre: il tutto per un totale di quasi 23 miliardi di Dollari.

Nel frattempo, mentre Musk medita di diventare un banchiere, potrebbe anche diventare un padrone di casa. Secondo il Wall Street Journal , Musk sta progettando di costruire la sua città lungo il fiume Colorado fuori Austin, in Texas. Secondo quanto riferito , i lavoratori di Tesla, SpaceX e The Boring Company sarebbero in grado di vivere in nuove case lì a tariffe inferiori a quelle di mercato. Alcuni di loro, forse, potrebbero anche essere clienti della Silicon Valley Bank, che ha filiali nelle vicinanze.