Europa League: Real Sociedad-Roma, giallorossi decisi a passare il turno e approdare ai quarti

Il cammino in Europa della Roma di Mourinho prosegue all'estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, per ragioni di sponsorizzazioni noto anche come Real Arena, dove cercherà di far fruttare la vittoria dell'andata, giunta all'Olimpico con un secco 2-0 alla Real Sociedad .

I giallorossi che però, devono fronteggiare la delusione dell'ultimo turno di Serie A, dove hanno raccolto una sconfitta casalinga (4-3) contro il Sassuolo , sebbene restino comunque in corsa per uno dei primi quattro posti che garantisce la partecipazione alla prossima Champions League.

Di contro la Real Sociedad nell'ultimo turno di Liga ha pareggiato (1-1) in casa del Maiorca, un punto servito comunque per restare al terzo posto in compagnia dell'Atletico Madrid a quota 45. E ha perso le ultime due partite di Europa League, contro il Manchester United nella fase a gironi e la Roma nel match d'andata; gli spagnoli non arrivano a tre sconfitte consecutive in competizioni europee dal 2013, nella fase a gironi di Champions League.

Osservando le statistiche: la Roma ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha vinto la gara d’andata nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, una di queste proprio contro una squadra spagnola (passaggio del turno con il punteggio complessivo di 4-1 contro il Villarreal nel 2016/17).