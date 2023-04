F1: Verstappen sempre davanti, Ferrari con Sainz 3° fila e Leclerc in 4°

Il fantastico ultimo giro di Verstappen ha distrutto per l'ennesima volta le speranze degli avversari. Pole n. 22 per l'olandese: "L'ultimo tentativo è stato molto buono - racconta -, per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito. Ma nel Q3 tutto ha funzionato bene. Sono molto contento del giro e di essere in pole. Ho quasi colpito un uccello, ma per fortuna non è successo. A volte capita in queste piste cittadine. La chiave sarà tenere in vita le gomme e gestirle bene. Australia? Ho fatto un podio in passato, ma voglio salire su un gradino diverso".

Intanto, l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, vincitore della scorsa gara in Arabia Saudita, partirà dall'ultima posizione della griglia di partenza. E' finito fuori pista, a causa di un problema tecnico alla vettura durante la qualificazioni: "Un problema che condiziona la frenata. Speriamo di sistemarlo altrimenti sarà una gara molto difficile. Le gomme? Il problema non sono le gomme, credo che sia il giusto bilanciamento dei freni. Questa di Melbourne è una pista dura, dove è difficile superare, ma ho la macchina per farlo. Guardo con ottimismo alla gara".

Per quanto riguarda le Ferrari, il migliore è stato Carlos Sainz in 5° posizione. Per Charles Leclerc, invece, un momento complicato: “Non è stata la migliore delle qualifiche. Ero fiducioso che saremmo riusciti a mettere insieme il nostro potenziale nel nostro ultimo tentativo ma le cose non sono andate come volevamo perché non avendo effettuato il giro di preparazione e abbiamo perso prestazione. Dobbiamo fare in modo di migliorare come squadra in situazioni simili in vista delle prossime occasioni. Tuttavia abbiamo provato diverse configurazioni di set-up e abbiamo lavorato sul passo gara, quindi conto di poter lottare per delle posizioni interessanti”.

Questa la griglia di partenza del gp di Australia di Formula 1 in programma domani mattina alle ore 07.00, sul circuito "Albert Park" di Melbourne;

1ª Fila 1. Max Verstappen 1:16.732 Red Bull; 2. George Russell 1:16.968 Mercedes;

2ª Fila 3. Lewis Hamilton 1:17.104 Mercedes; 4. Fernando Alonso 1:17.139 Aston Martin;

3ª Fila 5. Carlos Sainz 1:17.270 Ferrari; 6. Lance Stroll 1:17.308 Aston Martin;

4ª Fila 7. Charles Leclerc 1:17.369 Ferrari; 8. Alex Albon 1:17.609 Williams;

5ª Fila 9. Pierre Gasly 1.17.675 Alpine; 10. Nico Hülkenberg 1:17.735 Haas;

6ª Fila 11. Esteban Ocon 1:17.768 Alpine; 12. Yuki Tsunoda 1:18.099 AlphaTauri;

7ª Fila 13. Lando Norris 1:18.119 McLaren; 14. Kevin Magnussen 1.18.129 Haas;

8ª Fila 15. Nyck de Vries 1.18.335 AlphaTauri; 16. Oscar Piastri 1:18.517 McLaren;

9ª Fila 17. Guanyu Zhou 1:18.540 Alfa Romeo; 18. Logan Sargeant 1:18.557 Williams;